Weimarer Kompostanlage öffnet wieder an Samstagen

Die Kompostanlage in Umpferstedt bietet nach der Wiedereröffnung für Privatkunden am 1. März nun wieder zwei Samstagsöffnungszeiten an.

Weimar. Weimarer können ihren Grünschnitt am 27. März und 10. April kostenlos abgeben.

Die Kompostanlage der Stadtwirtschaft Weimar bietet auch in diesem Frühjahr wieder Sonderöffnungszeiten an. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weimar können an zwei Samstagen Ende März sowie im April kostenfrei ihre kompostierbaren Abfälle abgeben. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

„Wir freuen uns, gerade nach der langen coronabedingten Schließung, unsere Kompostanlage an zwei Samstagen zusätzlich zu öffnen“, betonte der zuständige Bereichsleiter der Stadtwirtschaft, Jürgen Schraps. „Viele Weimarer erwecken zurzeit ihren Garten wieder aus dem Winterschlaf.“ Der so entstehende Grünschnitt könne kostenlos auf der Anlage in Umpferstedt abgegeben werden.

Samstag, 27. März und 10. April, jeweils 8 bis 13 Uhr