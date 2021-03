Weimarer Kulturschaffende bringen sich in Erinnerung

Zum 13. Mal seit dem Auftakt der Aktion am 3. November versammelten sich am Dienstagnachmittag auf dem Theaterplatz Weimarer Kulturschaffende um die Opernsänger Eleonore Marguerre und Uwe Stickert, um mit Plakaten auf die Situation insbesondere von freiberuflichen Künstlern in Zeiten des Corona-Lockdown aufmerksam zu machen. Einmal mehr wurden sie von festen Ensemble-Mitgliedern des Deutschen Nationaltheaters unterstützt. Die erste stille Kundgebung dieser Art hatte im Herbst über 100 Künstler und auch Gastronomen ums Dichterdenkmal geschart. In dieser Woche reihten sich elf auf.