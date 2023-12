Weimarer Land als mögliches „Reallabor“

Ilmkonferenz in Kranichfeld

Kranichfeld Mit Gästen aus der Wissenschaft diskutierte MdB Holger Becker (SPD) bei der dritten Auflage seiner Veranstaltungsreihe.

Ein Stopp des Wehr-Rückbaus entlang der Ilm: Diese Forderung bei den zuständigen Landesbehörden soll der erste konkrete Schritt nach der dritten Ilmkonferenz sein. Der Initiator der Reihe, Bundestagsabgeordneter Holger Becker (SPD), unterbreitete den rund 20 Teilnehmern in dieser Woche im Mehrzweckraum der Kranichfelder Niederburg diesen Vorschlag. In einer Presseinformation kündigte er zudem an, sich bei den Landes-Verantwortlichen dafür einzusetzen, dass das Thema des regelmäßigen Trockenfalls der Ilm als vorrangig eingestuft wird.

Die dritte Auflage der Ilmkonferenz war nicht nur die erste als öffentlich deklarierte Veranstaltung der Reihe, sondern es gab diesmal auch wissenschaftlichen Input: Vertreter des an der Jenaer Universität angesiedelten Thüringer Wasser-Innovationsclusters stellten Modelle ihrer Arbeit vor und mahnten ein umfassendes Wassermanagement an – mit Einbeziehung der Landschaft, der Bewirtschaftung des Bodens und eines zu erstellenden hydrologischen Gutachtens, das die Geologie des Gesamtraumes betrachtet.

„Die Ilmtal-Region könnte ein Reallabor werden dafür, wie künftig in Thüringen mit den Herausforderungen des Klimawandels umzugehen ist“, so Becker. „Denn nicht nur der Trockenfall, sondern auch die Hochwasserlagen an der Ilm werden zunehmen.“ Der Landkreis-Abgeordnete versprach, sich um die nötige Finanzierung der nächsten Schritte zu kümmern, auch wenn die Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) nach dem jüngsten Haushalts-Urteil aus Karlsruhe nicht mehr zur Verfügung stehen.

Mit dem Veranstaltungsort Kranichfeld kehrte die Ilmkonferenz zu ihren Ursprüngen zurück: Becker hatte die Reihe auf Anregung des Kranichfelder Bürgermeisters Jörg Bauer (Initiative „Aktiv für Kranichfeld“) ins Leben gerufen, getrieben vom grundsätzlichen Wunsch, wieder einen durchgängig wasserführenden Fluss zu bekommen.