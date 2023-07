Weimarer Land: Auf Stöckelschuhen in ein neues Leben

Blankenhain. 59-Jährige mit Diagnose Arthrose lässt sich mit neuer Technik in Helios-Klinik Blankenhain künstliches Hüftgelenk einsetzen – und ist begeistert:

Endlich wieder in Stöckelschuhen laufen – noch Ende 2022 für Grit Rothe unvorstellbar. Die 59-Jährige konnte kaum noch gehen, als sie sich in der Sprechstunde von Mahmoud Otabashi in der Helios-Klinik Blankenhain vorstellte. Zuletzt ertrug die Krankenschwester im Notfallzentrum der Klinik ihre Dienste nur noch unter Schmerzmitteln.

Der Standortleiter Orthopädie der Klinik habe ihr zur sofortigen Operation geraten, informierte die Helios-Klinik in einer Presseinformation. „Die Arthrose im rechten Hüftgelenk war bereits so weit fortgeschritten, dass konservative Maßnahmen keinen Erfolg gebracht hätten“, wird Mahmoud Otabashi darin zitiert. Bereits eine Woche später sei Grit Rothe ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt worden.

Ein kleiner Zugang zur Hüfte, der nur wenige Zentimeter lang ist

Mithilfe der minimalinvasiven AMIS-Operationstechnik habe die Operation nur etwa 45 Minuten gedauert. Die Technik zeichne sich durch einen kleinen Zugang zur Hüfte aus, der nur wenige Zentimeter lang sei. Dadurch würden Muskeln und Weichteile weitestgehend geschont, was zu einem deutlich schnelleren Genesungsprozess führe.

Grit Rothe habe bereits am Tag der OP ohne fremde Hilfe wieder aufstehen und laufen können. Das bedeute nicht nur weniger Schmerzen und einen kürzeren Krankenhausaufenthalt, sondern auch eine schnellere Rückkehr in den Alltag. „Für mich war die Entscheidung für die AMIS-Technik eine der besten meines Lebens“, freute sich die Patientin. „Ich bin überglücklich, dass ich wieder in Stöckelschuhen gehen kann, ohne Schmerzen zu haben.“

Der minimalinvasive Hüftgelenkersatz in dieser Form markiere einen bedeutenden Fortschritt in der orthopädischen Chirurgie. „Wir sind stolz darauf, dieses Operationsverfahren in der Helios-Klinik Blankenhain anbieten zu können und damit die Lebensqualität unserer Patientinnen und Patienten nachhaltig zu verbessern“, sagt Mahmoud Otabashi.