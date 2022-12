Weimarer Land: Eisige Zeiten am Stausee Hohenfelden

Hohenfelden. Wasservögel scharen sich an der letzten offenen Wasserstelle.

Der Stausee Hohenfelden friert bei diesen eisigen Temperaturen so langsam zu. Nur noch eine Wasserfläche war zu Wochenbeginn offen und wird von Hunderten von Wasservögeln wie Blesshühnern, Enten und Schwänen belagert. Noch gibt es für sie genügend Nahrung am Grund des Sees, wo sie Wasserpflanzen, Algen und Kleingetier finden. Wenn sich die Eisfläche komplett zuzieht, müssen sich die Tiere etwas einfallen lassen und an andere, noch offene Wasserstellen außerhalb des Stausees wechseln.