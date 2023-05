Weimarer Land: Lieberknecht-Geburtstag mit Gottesdienst und Gartenfest

Christine Lieberknecht (CDU) am 27. April 2023 in Berlin. Die ehemalige Ministerpräsidentin, die aus Leutenthal stammt, wird am 7. Mai 65 Jahre alt.

Weimar. Die im Weimarer Land beheimatete ehemalige Thüringer Ministerpräsidentin wird am 7. Mai 65 Jahre alt.

Die Teilnahme am Fest der Evangelischen Allianz in Deutschland ist ein typischer Termin, wie ihn Christine Lieberknecht seit ihrem Rückzug aus der aktiven Politik im Herbst 2019 oft und gerne wahrnimmt. Plaudernd steht sie an einem Tisch in der Stadthalle von Bad Blankenburg inmitten einer Gruppe meist älterer Männer und Frauen.

Am 7. Mai wird Christine Lieberknecht 65 Jahre alt. Ihr Tagesablauf sei nicht mehr so eng gedrängt, obwohl Langeweile nicht aufkomme: „Ich bin tatkräftig im Ehrenamt unterwegs.“ Dazu habe sie familiäre Aufgaben, Haus und Garten. Ihr politisches Wirken habe sich weg von der Tagespolitik und hin zu den Schnittstellen zwischen Gesellschaft und Kirche verschoben. Oft erhalte sie etwa Anfragen für Auslegungen in der Bibelarbeit.

In die evangelische Kirche ist Lieberknecht buchstäblich hineingewachsen. Am 7. Mai 1958 wurde sie als ältestes von vier Kindern des evangelischen Pfarrers Lukas Determann in Leutenthal im Weimarer Land geboren. Nach Abitur und Theologiestudium trat sie 1984 ihren Dienst als Pastorin im Weimarer Land an.

Im September 1989 gehörte Lieberknecht zu den Mitunterzeichnern des „Briefs aus Weimar“. Dieser war für die damals 31-Jährige der Start in die eigene politische Karriere, die sie kein Jahr später in ihr erstes Ministeramt führte. Bis zu ihrem Einzug in die Thüringer Staatskanzlei im Oktober 2009 bekleidete sie ohne Unterbrechung Spitzenämter in der Landespolitik und -partei. Bei der Landtagswahl 2014 legte die Union mit ihr leicht zu, doch der bisherige Koalitionspartner SPD entschied sich für ein Bündnis mit den Grünen unter Führung der Linken.

Sehnsucht nach politischer Verantwortung verspüre sie nicht mehr. Aber sie sei Botschafterin: „Wer vom christlichen Glauben erfüllt ist, ist immer in gewisser Weise als Botschafter unterwegs.“ Nicht zu vermitteln war langjährigen Weggefährten wohl ihre ursprüngliche Planung zum 65. Geburtstag. Das sei für sie ein Tag wie jeder andere auch. „Doch die Anfragen nahmen zu. Jetzt feiere ich doch – einen Gottesdienst mit Gartenfest und 65 Gästen.“