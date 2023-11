Weimarer Lichtlacherbande wieder in Aktion

Weimar. Das Lebenshilfewerke aus der Region und aus Hessen bringen inklusives Theater auf die Bühne im Mon Ami. Darum geht es in dem Stück:

Wie jedes Jahr arbeiten die inklusiven Theatergruppen des Lebenshilfe-Werks Weimar/Apolda namens „Die Lichtlacherbande“ und jene aus dem hessischen Korbach zusammen an einem Theaterprojekt. Zunächst proben die Gruppen allein, bis sie dann mehrere Tage miteinander verbringen und ihre Ideen weiterentwickeln. Schließlich inszenieren sie ein gemeinsames Stück. Ihr inklusives Theaterstück mit dem Titel „Die Farbe meiner Kraft“ führen sie am Donnerstag, 9. November, im Großen Saal des Jugend- und Kulturzentrums Mon Ami auf. Beginn ist um 15 Uhr.

In diesem Jahr spielt das Theaterstück in einem Museum der Farben, mit Raum für Kraft, Musik und Poesie. Die Protagonisten beschäftigen sich mit der Frage, wie die innere Kraft eines jeden Menschen beschaffen ist. Dafür werden Figuren erarbeitet, die Kraft geben, Spaß machen und die ein oder andere Eigenschaft besitzen, die im täglichen Leben nicht so auffällig ist wie auf der Bühne.

Begleitet und angeleitet werden „Die Lichtlacherbande“ aus Weimar und die Korbacher Theatergruppe von Anne Schwing, Künstlerin und Theatertherapeutin, sowie von Theaterpädagogin Sonja Schmitt-Zenker.