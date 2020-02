Weimar. Das dreitägige Programm an Weimars Musikhochschule endete am Donnerstag mit einer Darbietung kleiner Liedzyklen.

Weimarer Liedtage klingen aus

Mit kleinen Zyklen – unter anderem „Lieder nach Gedichten von Mathilde Wesendonck“ von Richard Wagner und „Vier ernsten Gesänge“ von Johannes Brahms – klangen am Donnerstag die 12. Liedtage an Weimars Musikhochschule „Franz Liszt“ aus. Das dreitägige Programm im Festsaal des Fürstenhauses hatte am Dienstag zunächst ein „Liedmosaik“ mit Werken von Bach bis Messiaen geboten. Am Mittwoch stand ein Liederabend mit Vertonungen von Gedichten Eduard Mörikes unter anderem von Robert Schumann, Johannes Brahms und Hugo Wolf im Mittelpunkt. red