Weimarer Malschule feiert Jubiläum

25 Jahre Mal- und Zeichenschule in der Seifengasse: Das Jubiläum des Einzugs wird am Freitag, 16 bis 21 Uhr, mit einem Sommerfest gefeiert. Die Malschule wartet in Haus und Hof mit künstlerischen, musikalischen und kulinarischen Überraschungen auf. Nach Eröffnung der Hausausstellung „Unitates“, die Siebdrucke von 27 Dozentinnen und Dozenten der Malschule zeigt, startet um 16.45 Uhr eine ganz besondere Auktion. Unter den Hammer kommen Stuhl-Objekte und großformatige Bilder aus dem Zyklus „Freitagsmaler“. Ab 17 Uhr laden die festlich geschmückten Ateliers ein, den Tag bei kleinen Köstlichkeiten und einem Glas Wein ausklingen zu lassen.