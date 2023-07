Weimarer Menschenrechtspreis geht an Joseph Moses Oleshangay

Weimar. Als Mitglied der Organisation „Legal and Human Rights Centre“ in Tansania engagiert sich der Rechtsanwalt in der Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen.

Der Weimarer Menschenrechtspreis wird 2023 an Joseph Moses Oleshangay verliehen. Dem Vorschlag des Vergabebeirats hatte der Stadtrat am 21. Juni in geschlossener Sitzung zugestimmt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurden acht Nominierungen für den diesjährigen Menschenrechtspreis eingereicht. Die Vorgeschlagenen kamen aus den Ländern Iran, Palästina, Malediven, Griechenland, Myanmar, Tansania und Nicaragua.

Joseph Moses Oleshangay, der selbst zur Volksgruppe der Massai gehört, setzt sich seit vielen Jahren gegen die staatlich autorisierte Vertreibung der indigenen Volksgruppe in Tansania ein. Als Mitglied der Organisation „Legal and Human Rights Centre“, der bedeutendsten Menschenrechtsorganisation seines Landes, engagiert sich der Rechtsanwalt auch in Bereichen der Rechtsberatung sowie der Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen in seiner Heimat.

Einsatz gegen Vertreibungvon Volksgruppen in Tansania

Bereits mehrfach war Oleshangay Ziel von staatlichen Repressionsmaßnahmen, die in einem misslungenen Mordanschlag gipfelten. Sein unermüdlicher Einsatz für die Verbesserung der Menschenrechtslage in seinem Heimatland Tansania und sein Engagement gegen die oft gewaltsame Vertreibung seiner Volksgruppe aus den angestammten Siedlungsgebieten wird mit dem Weimarer Menschenrechtspreis 2023 ausgezeichnet, so die Begründung des Vergabebeirates und des Stadtrates.

Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert. Außerdem erhält der Preisträger als künstlerische Beigabe einen Pokal des Weimarer Künstlers und Weimar-Preisträgers Walter Sachs. Die Festveranstaltung zur Preisverleihung wird traditionell am 10. Dezember, dem von den Vereinten Nationen proklamierten Internationalen Tag der Menschenrechte, stattfinden. Schirmherrin ist Fernsehjournalistin Gundula Gause.