Weimarer Modetheater entwickelt neues Format

Um seine schrille Kult-Show „trés chic“ in ein Kostüm zu kleiden, das auch dem Infektionsschutz gerecht wird, hat das Weimarer Modetheater „Gnadenlos Schick“ ein neues Format entwickelt. Am kommenden Samstag, 5. September, bietet es von 11 bis 13.30 Uhr und von 15.30 bis 19.00 Uhr jeweils halbstündlich für Gruppen von maximal zwölf Besuchern einen rund 80-minütigen, modisch inszenierten Rundgang durch das Mon Ami an. Karten mit Zeitbindung (18 Euro/erm. 12) sind ausschließlich vorab unter 03643/84 77 11 oder monami@monami-weimar.de erhältlich.