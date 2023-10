Weimarer Musikhochschule begrüßt neue Talente

Weimar. Die Hälfte der 197 Erstsemester kommen aus dem Ausland nach Weimar. Besonders viel Zuwachs hat dieses Institut.

197 neue Studierende begrüßte die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar in dieser Woche. Fast die Hälfte der Erstis sind internationale Studierende. Von den 197 neu Immatrikulierten sind 169 zum ersten Mal in Weimar eingeschrieben. Die anderen wechseln etwa von einem Bachelor- in ein Masterstudium. 87 Neulinge kommen aus Deutschland, 82 aus dem Ausland – laut Hochschule aus allen Regionen Asiens, aus Süd- und Nordamerika sowie vielen Ländern Europas. Die größten Zuwächse verzeichnen das Institut für Musikwissenschaft Weimar-Jena mit insgesamt 47, das Institut für Blasinstrumente und Schlagwerk mit 36 und das Institut für Musikpädagogik und Kirchenmusik mit 21 neuen Studierenden. Es folgen die Institute für Streichinstrumente und Harfe mit ebenfalls 21, das Institut für Neue Musik und Jazz mit 13, das Institut für Klavier mit neun – sowie das Institut für Gesang und Musiktheater mit acht neuen Studierenden. 26 Studierende kommen in Austauschprogramm nach Weimar.

Die Immatrikulationsfeier wurde zudem genutzt, um den Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes an den Akkordeonisten Mihail Cunetchi zu verleihen. Er bedankte sich mit einem Akkordeon-Stück.