Weimarer Musikhochschule feiert akademischen Tag mit viel Musik

Das Fürstenhaus am Platz der Demokratie in Weimar

Weimar. Die Weimarer Musikhochschule lädt zum „Dies Academicus“ mit gehobener Live-Musik und einem Motivationsvortrag.

Im Rahmen des 151. Hochschulgeburtstages lädt die Weimarer Musikhochschule Franz Liszt zum akademischen Tag am Samstag, 24. Juni, in den Festsaal des Fürstenhauses. Um 11 Uhr wird Autorin und Lernforscherin Michaela Brohm-Badry einen Motivationsvortrag zum Thema „Mit Rückenwind durch wilde Zeiten. Musik im Spiegel positiv-psychologischer Erkenntnisse für ein gutes Leben“ halten. In ihrem Vortrag möchte Brohm-Badry musikpsychologische Erkenntnisse und positive Psychologie verbinden.

Nach der Begrüßungsrede von Hochschulpräsidentin Anne-Kathrin Lindig werden das Vimare-Quartett, die Cembalistinnen Eszter Szedmák und Sangmi Choi sowie die Musiktheorie-Studentin Diana Lizura die Veranstaltung musikalisch untermalen. Der Eintritt ist frei.