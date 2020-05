Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimarer Musikschüler hatten Nase vorn

Sehr erfolgreich haben drei Schülerinnen und Schüler der Weimarer Musikschule Johann Nepomuk Hummel am 24. bundesweiten Carl-Schroeder-Wettbewerb teilgenommen. Das teilte Musikschulleiter Gernot M. Grohs mit. Auf Grund der Corona-Pandemie konnte der Wettbewerb jedoch nicht in Form eines Präsenzvorspiels vor den Juroren im Sondershäuser Schloss ausgetragen werden. Daher wurde allen Teilnehmern in diesem Jahr die Möglichkeit angeboten, ihr Wertungsvorspiel in Form eines zu übersendenden Videos zu absolvieren. Die Jury traf an Hand dieses Materials die Entscheidung. Helena Pfeiffer, Klavier, aus der Klasse von Sigrid Lehmstedt hat mit hervorragendem Erfolg teilgenommen. Ihr wurde ein Förderpreis zuerkannt. Ebenfalls mit hervorragendem Erfolg nahm ein weiterer ihrer Schüler, Cyril Vinzent, Klavier, teil. Ihm wurde ein Carl-Schroeder-Preis zuerkannt. Die dritte im Bunde war die junge Geigerin Annabell Opitz aus der Klasse von Olaf Adler, die mit gutem Erfolg am Wettbewerb teilnahm. 65 junge Talente reichten ihre Videovorspiele ein.