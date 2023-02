Weimarer Panzerblitzer zieht wieder an.

Weimar. Wo die sogenannte semistationäre Einrichtung in dieser Woche steht, lesen Sie hier.

Zwei Wochen lang versah er seinen Dienst an der Ettersburger Straße. In dieser Woche lässt der städtische Ordnungsdienst seinen Panzerblitzer allerdings wieder umziehen – und das gleich an zwei Standorte.

In der ersten Wochenhälfte ist Weimars sogenannte semistationäre Einrichtung in der Industriestraße im Einsatz, danach ums Eck in der Nordstraße. Kurzfristige Änderungen des Standortes seien als Reaktion auf aktuelle Entwicklungen aber möglich.