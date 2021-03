Weimar. Other Music Academy Weimar stellt Idee und Projekte vor.

Weimarer Plattform geht virtuell an den Start

Funktioniert ein Phonograph als Zeitmaschine? Gibt es jiddische Ritter? Liegt Altenburg am Meer? Mit diesen und anderen Fragen hat sich in den vergangenen Jahren die Other Music Academy (Oma) befasst. Gemeinsame Vorhaben mit dem Yiddish Summer Weimar und vielen Partnern sind jetzt auf einer Vermittlungsplattform zusammengefasst.

Ziel sei, Produktionen und Projekte bekannter zu machen, in Austausch mit anderen Kulturschaffenden weltweit zu treten und das Wissen der Oma-Gemeinschaft weiterzugeben und zu entwickeln.

Birgit Plank-Mucavele als Kontaktperson und ein Team betreuen die Plattform: „Das Corona-Jahr hat uns allen gezeigt, dass das Überleben von Kultur und der dort engagierten Menschen vor allem von den Gemeinschaften und Netzwerken abhängt, die sie unterstützen.“ Diese sollen geschaffen, erhalten und weiterentwickelt werden.

Premiere hat das Projekt am 10. März (Einlass 15.45 Uhr, Beginn 16 Uhr) virtuell. Auf Zoom und Facebook werde die Idee durch Alan Bern, Andreas Schmitges und Birgit Plank-Mucavele vorgestellt. Zudem werden Projekte präsentiert.

Zoom-Kenncode: 687503, Webinar-ID: 919 8456 0571