Weimar. Wohl zu viel Alkohol und ungelöste Konflikte führten in der Samstagnacht zu tätlichen Auseinandersetzungen in zwei Weimarer Lokalen.

Weimarer Polizei muss zu gleich zwei Bar-Schlägereien ausrücken

In einem Lokal in der Weimarer Innenstadt wurde in der Samstagnacht laut Polizei ein 32-jähriger Mann durch Schläge und Tritte verletzt. Gegen 00:20 Uhr wurde der Geschädigte aus bisher nicht bekannten Gründen von einem 20-jährigen Mann angegriffen. Der Geschädigte ging bei der Auseinandersetzung zu Boden und trug Verletzungen im Gesicht davon. Ein Atemalkohol-Test beim Angegriffenen ergab einen Wert von 3,28 Promille. Der Täter flüchtete zwar, konnte aber von Zeugen namentlich benannt werden.

In einem anderen Lokal in der Weimarer Innenstadt kam es in der Samstagnacht ebenfalls zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 3 Uhr gerieten zwei alkoholisierte Männer, beide 20 Jahre alt, aneinander. Im Anschluss an einen verbalen Streit soll einer der beiden dem anderen ein Bier über den Kopf geschüttet haben. Als Reaktion schlug der andere mit seinem Bierglas zu. Im folgenden Handgemenge trugen beide leichte Verletzungen davon. Beide wurden medizinisch versorgt und wegen Körperverletzung angezeigt.

