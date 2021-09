Weimarer Radtour „Wider das Vergessen“ führt nach Erfurt

Weimar. Erinnerungsort „Topf & Söhne“ ist Ziel der Fahrt am 4. September, die an den Beginn des Zweiten Weltkriegs erinnert.

Der Erinnerungsort „Topf & Söhne – Die Ofenbauer von Auschwitz“ in Erfurt ist das Ziel der diesjährigen „Radtour wieder das Vergessen“, die am 4. September vom Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus (BgR) Weimar ausgerichtet wird. Bei einem Zwischenhalt in Ulla gibt es einen geführten Rundgang durch die Ausstellung im Flugplatz-Museum. Zweite Station ist Nohra, wo Fachkundige über den ehemaligen Flugplatz und das ehemalige KZ informieren. Am Ziel sei eine Sonderführung durch die Ausstellungen angemeldet. Mit der Radtour „Wider das Vergessen“ erinnern die Veranstalter an den Beginn des Zweiten Weltkriegs mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939.

Die mittelleichte Tour ist etwa 25 Kilometer lang. Die Rückfahrt könne ab etwa 16.15 Uhr individuell per Bahn erfolgen.

Das BgR hat darum gebeten, auf die Verkehrstüchtigkeit der Räder zu achten, Getränke und Verpflegung mitzubringen sowie die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Treffpunkt: Samstag, 4. September, 9.30 Uhr; vor dem Mon Ami Weimar