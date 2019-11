„Heute kann es regnen, stürmen oder schneien...“ Draußen tat es nichts von all dem, als die Mitarbeiter von St. Raphael zum Ständchen anhoben. Es galt Anna Maria Treffs, die am Dienstag im katholischen Pflegeheim an der Schopenhauerstraße ihren 101. Geburtstag feierte. Derzeit ist sie die einzige im Haus, die auf ein dreistelliges Alter verweisen kann.

Wie im Vorjahr schaute Oberbürgermeister Peter Kleine mit eine Sträußchen herein. Und wie damals nahm er erstaunt zur Kenntnis, dass die Jubilarin ihren Alltag noch zu großen Teilen selbstständig meistert. Sie ist zwar auf den Rollstuhl angewiesen. Auch Augen und Ohren arbeiten nicht mehr ganz so sensibel wie vor Jahren. Doch nennenswert einschränken muss sich Anna Maria Treffs deshalb nicht. Selbst ihrer großen Leidenschaft, Rätsel zu lösen, kann sie sich weiterhin widmen – und das täglich. In den einschlägigen Heftchen haben es ihr insbesondere die klassischen Schwedenrätsel angetan. Sudoku hingegen sind nicht ihre Sache. Im Weimarer Raphael-Heim ist Anna Maria Treffs seit zehn Jahren zu Hause. Sie stammt aus dem böhmischen Aussig an der Elbe, dem heutigen Usti nad Labem. 1945 musste sie von dort fliehen und fand in Erfurt eine neue Heimat. Die Familie betrieb ein kleines Friseurgeschäft. Bereits 1969 starb Anna Maria Treffs Ehemann. Seither lebt sie allein, kann aber auf die Unterstützung ihrer Kinder Ingrid und Hartmut bauen. Der Sohn wohnt in Jena, die Tochter hat es nach Hamburg gezogen. Dass Anna Maria Treffs auf ihre erfahrenen Tage noch zur Weimarerin wurde, war einem schweren Sturz geschuldet, in dessen Folge sie intensive Pflege benötigte. Ein Pfarrer vermittelte seinerzeit den Heimplatz in Weimar.