Mit drei von vier Bausteinen kann das Geschichtsfestival „Weimarer Rendez-vous mit der Geschichte“ stattfinden. Neben analogen Podien muss es allerdings auch auf die geplante Eröffnung am 6. November auf dem Stéphane-Hessel-Platz verzichten.

Die dort geplante Fassadenprojektion wurde auf das kommende Jahr verschoben, teilte Festival-Leiterin Franka Günther mit. Allerdings: Der Film, den Yvonne Andrä und Stefan Petermann dafür gedreht haben, läuft ab 6. November 2020 auf der Internetseite des Festivals.

Dennoch geht das „Weimarer Rendez-vous mit der Geschichte“ auch im öffentlichen Raum auf eine spannende Spurensuche. Das im Januar bereits vom wissenschaftlichen Beirat favorisierte Motto „Rebellieren und Regieren“, das unerwartet große Aktualität gewonnen hat, wird anhand von 15 Biografien an 11 Stelen mit zahlreichen hinterlegten Informationen beleuchtet. Alle mit einem Bezug zu Weimar und teils mit bisher unbekannten Details, zu denen zahlreiche Unterstützer Recherchen angestellt haben.

Bereits aufgestellt wurde die Stele zu Pfarrer Alexander Wessel (1880–1954) auf dem Herderplatz: Er hatte in der Stadtkirche 1919 die Pfarrei übernommen, erinnerte Franka Günther. In einem Brief an die Gemeinde äußerte er sich 1941 zurückhaltend aber doch – aus Sicht der Machthaber – zu kritisch über die Lage. Daraufhin wurde er 23 Tage im Konzentrationslager Buchenwald inhaftiert. In dieser Zeit operierte ein Häftlingsarzt bei Alexander Wessel einen Leistenbruch. In einer Predigt danach, die als Hörtext an der Stele erlebt werden kann, befasste sich der Pfarrer auch damit.

Eine weitere Stele ist Hedwig Kettler (1851–1937) gewidmet, die sich für die Mädchenbildung eingesetzt hat, ebenso den Künstlerinnen Dorotha Seeligmüller (1876–1951) und Dora Wibiral (1876–1955). Diese hatten seinerzeit den Mut, in ihrem Atelier an der Belvederer Allee 8 – zugleich Standort der Stele – offen lesbisch zu leben. Über alle Standorte informieren ein Flyer sowie die Internetseite des Festivals.

Die Ausstellung ist zunächst bis zum 4. Dezember von der Stadt genehmigt worden. Der zuständige Bürgermeister Ralf Kirsten schien allerdings auf Nachfrage nicht abgeneigt, einer Verlängerung zuzustimmen. Zumal Franka Günther versicherte, dass es ein Budget geben würde, um eventuelle Beschädigungen zu beheben, die im öffentlichen Raum störend wirken würden.

Rund um „Rebellieren und Regieren“ drehen sich auch die acht Podien, die bis zum 5. Dezember in Kooperation mit Radio Frei, Radio Lotte und dem MDR ausgestrahlt, zum Teil aber vorher aufgezeichnet werden. Vor und während der Sendung können Interessierte Fragen per Mail (info@weimarer-rendezvous.de) stellen. Zum Auftakt der Gespräche wird am 4. November von 12 bis 13 Uhr live auf Radio Lotte Ministerpräsident Bodo Ramelow zu Gast sein. „Der Rebell an der Macht?“ lautet die Frage, die die Weimarer Historikerin und Autorin Nora Hilgert mit ihm erörtern will.

www.weimarer-rendezvous.de