„Speakers Corner for Peace“ veranstaltet von der Initiative "Welt ohne Waffen"

Weimar. Weimarer lesen Texte für Frieden und Abrüstung in der Fußgängerzone

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimarer Redner-Ecke für den Frieden

An der Einmündung von Wieland- und Geleitstraße sorgten sie am Wochenende für Aufsehen. Professor Olaf Weber und seine Mitstreiter von der Initiative „Welt ohne Waffen“ hatten eine Speakers Corner (Redner-Ecke) angemeldet, wo sie sich in eine weltweite Aktion für Frieden und Abrüstung einreihten. Die Teilnehmer lasen Texte zur Wirklichkeit und zu den friedlichen Alternativen. Dazu gehörte auch ein Text von Willy Wimmer, Parlamentarischer Staatssekretär a. D., der sich gegen die Münchner Sicherheitskonferenz aussprach.