Weimarer Schleuserprozess wird vertagt

Weimars Amtsgericht hat die Verhandlung gegen den zuletzt in Apolda gemeldeten 40-jährigen Abdulla S. am Donnerstag vertagt. S. wird des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern beschuldigt. Mehrere Zeugen waren diesmal nicht bei Gericht erschienen, so wiederum jener, der den Namen S. gegenüber der Polizei ins Spiel gebracht hatte. Bekanntschaft mit der Justiz hat S. seit 2018 mehrfach gemacht. Vor den Amtsgerichten Altenburg, Würzburg, Laufen und Apolda musste er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, eines falschen Ausweises, fahrlässiger Körperverletzung, Unfallflucht und Fahrens ohne Führerschein verantworten. Gegen ihn ist eine zur Bewährung ausgesetzte zehnmonatige Haftstrafe anhängig. jl