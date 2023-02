Weimarer Schüler des Schillergymnasiums sammeln für krebskranke Kinder

Weimar. Das Weimarer Schiller-Gymnasium lädt am Samstag zum Tag der offenen Tür.

Seit zwölf Jahren bestehe das Projekt „Essen für einen guten Zweck“, bei dem Schülerinnen und Schüler am Tag der offenen Tür des Weimarer Friedrich-Schiller-Gymnasiums einen Basar veranstalten. Der Erlös werde an den Verein Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena gespendet, teilt eine Schülerin der Klasse 10b des Gymnasium mit und lädt an diesem Samstag, von 9 bis 12.30 Uhr, alle Interessenten zum Tag der offenen Tür ein.

In diesem Jahr werde der Basar zum insgesamt zehnten Mal ausgerichtet. Ein Jubiläum, welches eigentlich bereits vor zwei Jahren stattgefunden hätte, wäre da nicht Corona gewesen. In diesem Jahr können sich die Türen wieder für die Gäste des Gymnasiums öffnen. „Und somit können auch wir unser Projekt endlich wieder aufnehmen“, schreibt die Schülerin. Am Samstag warten Hotdogs, Waffeln sowie warme und kalte Getränke im Schulhaus auf die Gäste, zudem ein informationsreicher Vormittag, der sich gerade an Grundschüler und deren Eltern richten würde, die die Schule gerne von innen besichtigen und erleben möchten, wie es heißt. Der Basar sei in der 4. Etage, auf dem Weg zur Sternwarte zu finden.