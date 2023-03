Weimarer Schülerinnen berichten Spannendes über Sternspektren

Um „Sternspektren“ dreht sich am 29. März der Abend in der Sternwarte des Friedrich-Schiller-Gymnasiums

Weimar. Öffentliche Veranstaltung zu Seminarfacharbeit am 29. März in der Sternwarte des Friedrich-Schiller-Gymnasiums.

Einmal nicht zum regelmäßigen öffentlichen Sternegucken, sondern zu einer speziellen Veranstaltung öffnet sich am Mittwoch, dem 29. März, die Sternwarte des Friedrich-Schiller-Gymnasiums. Im Rahmen einer Einführung in ihre Seminarfacharbeit möchten die Schülerinnen Djamila Kauczor, Helene Knetsch und Laura Rieth spannende Fakten über Sternspektren vorstellen, teilte die Schule vorab mit. „Alle Interessierten sind herzlich in die Sternwarte des Friedrich-Schiller-Gymnasiums eingeladen“, hieß es dazu. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr vor dem Haupttor des Schiller-Gymnasiums in der Thomas-Mann-Straße und pünktliches Erscheinen wichtig, weil die Teilnehmer in einer Gruppe in die Sternwarte gehen. Die Veranstaltung ist wie immer kostenlos.