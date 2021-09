Weimarer Schülern winkt Besuch auf Schloss Bellevue

Weimar. Vierköpfige Gruppe vom Goethegymnasium holt Landessieg im Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten.

Die Goethegymnasiasten Johanna Elisabeth Kindler, Julian Liebe, Lucas Hinz und Natalie Rössel haben mit ihrem Beitrag „Zwischen Erfolg und Leid. Doping im DDR-Schwimmsport in Thüringen am Fall von Sigurd Hanke“ einen weiteren Erfolg feiern können. Sie wurden dafür am Mittwoch in Erfurt mit einem Landessieg beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten ausgezeichnet.

Damit winkt den vier Elftklässlern die Chance, einen von 50 Bundespreisen zu erringen. Am 16. November wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die fünf Erstpreisträgerinnen und Erstpreisträger auf Bundesebene in Schloss Bellevue in Berlin ehren.

Die vier Schülerinnen und Schüler (Tutor: Erik Sänger) haben sich in ihrer Arbeit mit den Bedingungen der Schwimmsportler in der DDR befasst. Auf der Basis eines Zeitzeugengesprächs mit dem ehemaligen Profischwimmer Sigurd Hanke beleuchteten die Goethegymnasiasten sowohl die Trainingsmethoden als auch die Rolle von Doping, um die gesteckten Leistungsziele zu erreichen.

Sie beschreiben weiterhin die Rolle von Tätern und Opfern dieser Doping-Praktiken des SED-Regimes. Die Schülerinnen und Schüler diskutieren in der Arbeit die Motivation für den Leistungssport an sich und speziell die Motivation zur Einnahme von Dopingmitteln. Übereinstimmend stellen sie fest, dass Ereignisse – ob nun historische oder private – für eine Meinungsbildung hinterfragt werden sollten und dass es oft verschiedene Sichtweisen und Eindrücke gebe. Ihre Ergebnisse basieren auf diversen Quellen aus Archiven und Berichten und werden in einem Podcast präsentiert.

In Thüringen haben 101 Schülerinnen und Schüler 35 Beiträge eingereicht. Allesamt standen sie vor der Aufgabe, sich mit dem Verhältnis von Sport und Politik zu beschäftigen und insbesondere in ihrer Heimatregion hierzu zu forschen.

Mit ihrer Arbeit hatten die vier Goethegymnasiasten bereits einen Sonderpreis beim 18. Schülerwettbewerb „Diktaturerfahrung und demokratische Umbrüche in Deutschland und Europa“ der Stiftung Ettersberg errungen.