Weimarer Schulmusik-Bigband geht zum Jubiläum auf Tournee

Weimar. Mit Konzerten in Sachsen und Thüringen begeht die Schulmusik-Bigband der Weimarer Liszt-Hochschule ihren 25. Geburtstag.

Die Schulmusik-Bigband der Weimarer Liszt-Hochschule wird 25 Jahre alt und feiert das mit einer kleinen Tournee. Am Wochenende fährt das 20-köpfige Ensemble des Instituts für Musikpädagogik und Kirchenmusik nach Klingenthal, um dort am 12. Mai im Rahmen des 60. Internationalen Akkordeonwettbewerbs mit dem Akkordeonisten und Weimarer Studenten Daniel Roth aufzutreten.

Am 13. Mai geht es ins Kurhaus von Bischofsgrün im Fichtelgebirge zu einem weiteren Konzert. Die „SchuMu“-Bigband wird im Anschluss am 3. Juni bei den Jazztagen in Arnstadt sowie am 3. Juli im Weimarer Kasseturm auftreten. Auf dem Programm stehen Klassiker der Bigband-Literatur wie „In the Mood“, „Hey Mambo“ und „Let’s call the whole thing off“. Solistisch sind Akkordeonist Daniel Roth und Sängerin Vreni Röder zu hören.

Die Schulmusik-Bigband wurde 1998 von Professor Gero Schmidt-Oberländer ins Leben gerufen und hat sich zu einem wichtigen Ensemble der Weimarer Hochschule entwickelt. Regelmäßig ist sie zu Gast bei Jazztagen und der Fête de la Musique, außerdem wird sie zu Anlässen wie dem Thüringentag oder dem Gedenktag Buchenwald eingeladen. Das Publikum lobt vor allem die Spielfreude der Band, die sich auf die Zuhörer überträgt.