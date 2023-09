Weimarer „Schupra-Wettbewerb“ bekommt neuen Namen

Weimar. Carl-Bechstein-Stiftung löst Klavierbaumanufaktur Grotrian-Steinweg als Förderin des Weimarer Klavierwettbewerbs ab.

Der im Volksmund „Schupra-Wettbewerb“ genannte Weimarer Klavier-Wettstreit, bei dem Kompetenzen der freien Improvisation, des Liedspiels sowie auch des Partitur- und Vom-Blatt-Spiels im Fokus stehen, trägt künftig einen neuen Namen und heißt nun „Bundeswettbewerb Schulpraktisches Klavierspiel Carl Bechstein“. Wie die Weimarer Hochschule für Musik Franz Liszt mitteilt, löst die Carl-Bechstein-Stiftung damit die Braunschweiger Klavierbaumanufaktur Grotrian-Steinweg als langjährige Kooperationspartnerin der Musikhochschule ab.

Der nunmehr 16. „Bundeswettbewerb Schulpraktisches Klavierspiel Carl Bechstein“ findet vom 25. bis 28. April 2024 unter neuem Namen im Saal Am Palais der Musikhochschule statt. „Damit ist der Fortbestand des Schupra-Wettbewerbs langfristig gesichert“, so Wettbewerbsleiter Gero Schmidt-Oberländer, der als Professor für Schulpraktisches Klavierspiel an der Weimarer Musikhochschule lehrt. „Die Philosophie der Carl-Bechstein-Stiftung deckt sich mit der des Wettbewerbes, nämlich an der musikalischen Bildung von Kindern und Jugendlichen zu arbeiten.“

Weiter würdigt Gero Schmidt-Oberländer die Verdienste der bisherigen Partnerin: „Ohne die Initiative und langjährige Förderung durch die Firma Grotrian-Steinweg gäbe es den Wettbewerb nicht in dieser Form. Immerhin 15 Wettbewerbe hat die Firma großzügig gefördert.“

Stiftungszweck der neuen Partnerin ist die Förderung der Klaviermusik und des Klavierspiels auf breiter Ebene. Das Klavierspiel soll als wichtiges lebendiges Kulturgut nachdrücklich und langfristig gefördert werden. Unterstützt werden Projekte und Institutionen, die Kinder und Jugendliche frühzeitig an das Klavier heranführen und nachhaltig zum Klavierspielen motivieren.