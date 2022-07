Weimarer „Sport im Park“ bietet Zumba

„Sport im Park“ lädt am Dienstag um 17 Uhr wieder jedermann in den Weimarhallenpark.

Weimar. Mit Zumba kehrt die Dienstagsaktion „Sport im Park“ zurück in den Weimarhallenpark.

Nach seinem Ausflug zu den Kanuten nach Ehringsdorf zieht der „Sport im Park“ wieder an seinen angestammten Platz um. Die Aktion der Stadt Weimar, die seit Mai und noch bis in den August jeweils dienstags in einer Sportart jedermann zum Mitmachen einlädt, kehrt am 12. Juli in den Weimarhallenpark zurück. Dann dürfen sich die Teilnehmer zwischen 17 und 18 Uhr auf spritzige eine Zumba-Einheit mit Henriette Seeling vom SV Einheit Legefeld freuen.