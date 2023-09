Weimarer Stadtverwaltung bekommt Photovoltaik-Dach

Weimar. Umfangreiche Modernisierungsarbeiten laufen derzeit in den Häusern 1 und 3 an der Weimarer Schwanseestraße.

„Mancher Bürger, der zu uns kommt, fragt sich sicher: Was passiert hier? Und warum dauert das so lange?“, so Angela Braunmiller. Die Leiterin von Weimars technischer Gebäudewirtschaft sagt das mit Blick auf die Arbeiten, die derzeit am Verwaltungsstandort der Stadt in der Schwanseestraße in den Häusern 1 und 3 laufen. Beide seien bislang nicht auf dem dem notwendigen Stand der Technik gewesen – angefangen beim Brandschutz über die Sicherheitsbeleuchtung bis hin zu IT-Technik.

Ganz aktuell werden in dieser Woche auf dem nach Süden zeigenden Dach von Haus 1 Photovoltaik-Paneele montiert. Eigentlich sollte dies schon längst geschehen sein. Doch die Module seien lange Zeit nicht lieferbar gewesen. Dass sich auch eine Stadtverwaltung mit den eigenen behördlichen Ansprüchen arrangieren muss, zeigte sich beim Unterbau der Anlage. Um dem Denkmalschutz zu genügen, musste die vormals metallisch glänzende Unterkonstruktion der Module schwarz lackiert werden.

Flurbeleuchtung nun auch mit sparsamen LED

Im etwa zurückgesetzt stehenden Haus 3 wurden insbesondere das Datennetz erneuert und die Flurbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt. Auch hier, so Angela Braunmiller, hätten sich Lieferengpässe im Zeitplan niedergeschlagen. Im Keller dieses Gebäudeteils ließ die Stadt eine neue Niederspannungshauptverteilung installieren. Bei dieser Gelegenheit sei Ende vergangener Woche auch die Notstromversorgung des Hauses getestet worden – mit dem Ergebnis, dass auch hier nachgebessert werden müsse. Die Anlage benötige eine höhere Batteriekapazität.

Und schließlich erfordere auch der Keller von Haus 3, dort grundlegend Hand anzulegen. Am vordringlichsten sei es hier, eine Brandschutzdecke einzuziehen.