Serge Strekotin von der weimar GmbH informiert hier auf der Reisemesse in Utrecht über die Höhepunkte in den Jahren 2020 und 2021.

Weimar. Nach einer Messe in den Niederlanden ist die weimar GmbH auch in Berlin bei der Grünen Woche und der Internationalen Tourismus-Börse präsent.

Weimarer startet in Utrecht in die touristische Saison

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimarer startet in Utrecht in die touristische Saison

Mit ihren neuen Magazinen und Faltblättern informiert die weimar GmbH seit Mittwoch im niederländischen Utrecht auf der Vakantiebeurs Reiseveranstalter und Endverbraucher über die wichtigsten Reiseanlässe des Jahres 2020 und für 2021. Diese Messe ist mit 100.000 Besuchern die größte Reisemesse in den Niederlanden. Die weimar GmbH ist dort gemeinsam mit der Thüringer Tourismus GmbH.

Schwerpunkte sind die Weimarer Klassik, das Bauhaus und die Weimarer Moderne. Gleichzeitig werden das diesjährige Jahresthema Musik und die entsprechenden Festivals eine große Rolle spielen. Für Weimar sind die Niederlande mit Abstand der größte Quellmarkt. Zumal die Stadt eine besondere Verbindung zum niederländischen Königshaus hat: Großherzogin Sophie kam als Prinzessin der Niederlande nach Weimar und hat hier binnen mehr als 50 Jahren entscheidend im kulturellen und sozialen Bereich gewirkt.

Ebenfalls diese Woche beginnt die Grüne Woche in Berlin, auf der die weimar GmbH mit dem Weimarer Land Tourismus mit einem Stand vertreten ist. Diese Messe beginnt am 17. Januar und dauert zehn Tage.

Ende Februar ist die Teilnahme an der Fiets en Wandelbeurs in Utrecht geplant, bevor es vom 4. bis 8. März nach Berlin zur Internationalen Tourismusbörse geht. Ende März folgt das Netzwerk-Treffen „Kulturelles Deutschland“ in Brüssel mit Reiseexperten aus den Benelux-Staaten.