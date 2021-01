Weimarer Student Giordano Bruno do Nascimento mehrfach erfolgreich

Trotz der Coronakrise waren die vergangenen Monate für ihn sehr erfolgreich: Der Weimarer Kompositionsstudent Giordano Bruno do Nascimento blickt auf eine ganze Reihe von berufsförderlichen Erfolgen zurück: Von September bis Dezember heimste der gebürtige Brasilianer Erfolg um Erfolg ein.

Wie die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar weiter mitteilte, gewann do Nascimento im Dezember eine Ausschreibung des Ensembles Quillo zum Thema „Industriekultur“ im Rahmen eines Themenjahres im Land Brandenburg. Das Werk wird vom Ensemble in verschiedenen Industrieräumen Brandenburgs zum Klingen gebracht. Bereits im September war er nach Angaben aus der Hochschule vom Programm „Op Enheim“ in Warschau als „Artist in Residence“ ausgewählt worden. In dieser coronabedingten Online-Residenz feilte Giordano Bruno do Nascimento an einem neuen Kompositionsverfahren, dem von ihm so bezeichneten „Artifiziellen Spektralismus“. Den Begriff verwende er für den konsequenten Einsatz der Instrumentation als Pseudo-Teiltöne, um „illusionistische Klangfarben zu erzeugen und nach neuen psychoakustischen Ereignissen zu suchen“.

Im Oktober gewann er den zweiten Preis beim internationalen Kompositionswettbewerb des Franz-Schubert-Konservatoriums in Wien für sein Stück „Tsasa Takuma“. „Das Werk ist eine musikalische Performance für Ensemble, Video und Lichter“, erklärt Giordano Bruno do Nascimento. Es solle planmäßig im Februar 2021 in Antwerpen uraufgeführt werden.

Im November war der Weimarer Student von MDR Klassik dafür ausgewählt worden, ein Miniaturwerk zu komponieren, das vom MDR-Sinfonieorchester eingespielt und später im Radioprogramm ausgestrahlt werden soll.

Giordano Bruno do Nascimento, geboren 1981 im brasilianischen Paranagua, studierte zunächst bei Professor Reinhard Wolschina, inzwischen im Aufbaustudium zum Konzertexamen in der Klasse von Professor Michael Obst.