Weimarer Studenten bieten neu erzählte konzertante „Fledermaus“

Weimar. Künstlerischer Leiter verspricht bisher ungehörte Aufführung mit viel Witz. Darauf darf sich das Publikum freuen:

„Die Fledermaus“ gehört zu den beliebtesten und am meisten aufgeführten Bühnenwerken Deutschlands. Nun bringen Studierende der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ die Operette von Johann Strauß auf die Bühne. Sie wird am Donnerstag und Freitag, 27. und 28. April, in der Weimarhalle aufgeführt. Jeweils um 19.30 Uhr beginnt das konzertante Spektakel. „So haben Sie die Fledermaus noch nie gehört“, verspricht der künstlerische Leiter Ekhart Wycik. „Denn wir erzählen die Geschichte komplett neu.“

Der „Fledermaus“-Produktion der Musikhochschule widmen sich Studierende aus den verschiedensten Fächern: Fast 20 Solistinnen und Solisten des Instituts für Gesang und Musiktheater studieren derzeit ihre Partien ein. Es singt der Hochschulchor, es spielt das Hochschulorchester unter der Leitung von Ekhart Wycik. Ferner treten das Tango-Ensemble „II Pipistrello“ mit Akkordeon und der HfM-Pop-Chor „Katze im Sack“ beim Ball des Prinzen Orlofsky auf.

Eigens für die Weimarer Aufführungen haben zwei Schulmusik-Studenten die Dialoge zwischen den Gesangspartien originell umgeschrieben. Auf unterhaltsame Art moderieren Paul Kohlmann und Noel Luther die Handlung. „Sie erzählen die Geschichten aller Figuren brillant, verständlich und witzig“, verspricht Ekhart Wycik. Dabei hilft das DNT mit Bühnenbildelementen und Requisiten. Eintrittskarten zu 20 Euro und ermäßigt zu 15 Euro gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Weimar sowie an der Abendkasse.

„Die Fledermaus“, uraufgeführt 1874 in Wien, gilt heute als Paradestück der goldenen Operettenära. Das Libretto stammt von Carl Haffner und Richard Genée. Im Mittelpunkt steht ein ausgeklügeltes Verwechslungsspiel auf dem Ball eines Prinzen. Aristokraten, Bürger und Dienstmägde kommen getarnt zusammen. Inklusive sind dabei Alkohol in rauen Mengen, Lügen, erotische Ausrutscher, Betrügereien und Rachefeldzüge. Am nächsten Morgen treffen sich alle im Gefängnis wieder – und der Schuldige der Misere ist schnell gefunden: der Champagner. Die Geschichte könnte also, so Ekhart Wycik, auch von heute sein: Seitensprünge nach langjähriger Ehe, Party bei einem neureichen Influencer und Identitätswechsel als Flucht vor dem Alltag. „Einfach eine Steilvorlage für gute Laune“, ist sich Wycik sicher.

Der 1825 geborene Komponist Johann Strauß gilt als „Walzerkönig“. Seiner Vorliebe für Tanzmusik blieb er dabei stets treu: Sie kommt auch in Operetten wie der „Fledermaus“ zum Tragen.