Weimarer Stummfilm-Retrospektive im Lichthaus-Kino und im DNT

Zur Stummfilm-Retrospektive wird wieder in das Lichthaus-Kino geladen.

Weimar. Im Rahmen des Kunstfestes werden zehn Filme mit hochkarätiger musikalischer Unterstützung in Weimar gezeigt.

Im Rahmen des Kunstfests findet vom 29. August bis 10. September im Lichthaus-Kino sowie im Großen Haus des DNT die fünfte Weimarer Stummfilm-Retrospektive unter dem Motto „Lob dem Lichtspiel“ statt. Gezeigt werden Filme, die vor 100 Jahren in den Weimarer Kinos besonders präsent waren, teilt der Weimarer Stummfilm-Pianist Richard Siedhoff mit, der unlängst auch beim Achava-Sommerkino auf der Seebühne zu erleben war und im Rahmen des Kunstfestes erneut in Weimar zu erleben sein wird.

Die Filmreihe ist ein Gemeinschaftsprojekt von Lichthaus-Kino, Bauhaus-Uni und Stadtarchiv Weimar in Kooperation mit dem Kunstfest Weimar. Besonderes Highlight ist dieses Jahr die Vertonung von G. W. Pabsts Erstlingswerk „Der Schatz“ mit der Originalen Orchestermusik von 1923 des Schönberg-Schülers Max Deutsch am 8. September, 20 Uhr im DNT. Ebenso interessant ist die Deutsche Erstaufführung der restaurierten Fassung von Richard Oswalds Monumentalfilm „Lucrezia Borgia“ am 1. September im Lichthaus-Kino.

Gezeigt werden zehn Filme, die von Gabriel Thibaudeau, Matthias Hirth, Richard Siedhoff zusammen mit Mykyta Sierov, Eunice Martins, Tobias Rank und Izabela Kalduńska, Ekkehard Wölk sowie der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach mit dem Dirigenten Burkhard Götze musikalisch umrahmt werden. Eröffnet wird die Retrospektive am 29. August 18 Uhr in der „Cine-­Corner“ des Lichthaus Kinos.

Programm und Tickets ab 10 Euro unter: www.lichthaus.info