Weimarer Tanz-Akademie startet in neue Saison

Weimar. Nicht zuletzt sind für das Jubiläum im kommenden Jahr die Säle im Cranach-Haus und der Kultur-Kirche mit neuer Technik ausgestattet worden.

„Tanzschuhe an und Haltung annehmen“ heißt es an diesem Wochenende für viele Jugendliche. Am Sonntag, 5. November, startet die Thüringer Tanz-Akademie mit der Gesellschaftstanz-Ausbildung. Auch Erwachsene beteiligen sich an den Kursen in den Tanzschulen im Cranach-Haus am Markt und der Kultur-Kirche in der Schubertstraße in Weimar.

Nicht zuletzt für das Jubiläum der Tanz-Akademie im kommenden Jahr sind die Lüftungsanlagen und die Licht- und Tontechnik in beiden Veranstaltungssälen erneuert worden. Die Thüringer Tanz-Akademie ist im Kulturstadtjahr 1999 gegründet worden. Zwei Hochleistungsbeamer sollen nun Projektionen selbst bei Tageslicht ermöglichen. Der Höhepunkt der Tanzsaison, die Abschlussbälle der Jugendlichen, genannt Debütantenbälle, werden am am 8. und 9. Dezember in der Weimarhalle inszeniert.

Von Walzer bis Salsa und von Foxtrott bis Disco-Fox: Weitere Grundkurse und weiterführende Kurse starten Anfang Januar, Ende Februar und Ende April. Zudem findet am 18. November der nächste der monatlichen Tanzabende statt.

Weitere Infos unter thueringer-tanz-akademie.de