Elke Wieditz (Melissa) und im Vordergrund Bernd Lange (Andy) inszenierten das Stück bereits 2019 am Weimarer Deutschen Nationaltheater.

Weimarer Theater zu Gast in Ulrichshalben

Ulrichshalben. Eine Liebesgeschichte aus dem 20. Jahrhundert wird an diesem Samstag im Kulturgut Ulrichshalben inszeniert.

Melissa und Andy heißen die beiden Figuren, die in „Love letters“ in Form von vorgelesenen Briefen nicht nur ihre persönliche Geschichte erzählen. In dem Schauspielstück des US-amerikanischen Autos Albert Ramsdell Gurnes werden auch historische Ereignisse des vergangenen Jahrhunderts lebendig.

„Am Ende sind wir zwei Menschen nahegekommen, von denen wir hofften, sie würden uns ein Happy End gewähren. Aber Melissa und Andy sind wie zwei Königskinder, die zueinander nicht kommen können, weil `das Wasser viel zu tief war“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Gespielt wird das Stück von den Weimarer DNT-Schauspielern Elke Wieditz als Melissa und Bernd Lange als Andy. Die musikalische Untermalung koordiniert der Weimarer Michael Rudolph.

Die Vorstellung beginnt 19.30 Uhr im Kulturgut Ulrichshalben an diesem Samstag, 3. Juni. Karten kosten 25 Euro, Kinder, Jugendliche und Studenten zahlen 15 Euro.