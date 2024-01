Weimarer Trauercafé wechselt temporär den Ort

Weimar Aufgrund von Renovierungsarbeiten findet das Trauercafé des ambulanten Hospizdienstes twsd am Mittwoch in der Erfurter Straße 106a statt.

Das Trauercafé des ambulanten Hospizdienstes twsd lädt am Mittwoch wieder zur monatlichen Begegnung Trauernder ein. Hier finden Trauernde einen Ort, an dem jeder Ausdruck von Trauer einfach da sein darf, an dem sie sich mit andern Trauernden austauschen können, heißt es in einer Mitteilung. Die Mittwochstrauercafés am 3. Januar, 14 bis 15.30 Uhr und 16 bis 17.30 Uhr finden aufgrund von Renovierungsarbeiten in der Begegnungsstätte in der Caféteria der freikirchlich-evangelischen Gemeinde, Erfurter Straße 106a, statt.

Anmeldung unter der Telefonnummer: 03643/853663.