Weimarer Verein Live Music Now stellt Stipendiaten vor

Weimar. Im Russischen Hof in Weimar stellt der Verein Yehudi Menuhin Live Music Now die neuen Stipendiaten musikalisch und persönlich vor.

Der Weimarer Verein Yehudi Menuhin Live Music Now Weimar stellt am Sonntag, 23. April, die neuen Musikerinnen und Musiker vor, die bei der jüngsten Audition im Januar in die Förderung aufgenommen wurden. Bei einem Nachmittagskonzert um 15 Uhr im Russischen Hof werden jedes Jahr seit der Gründung des Vereins im Jahr 2010 die neu aufgenommenen Stipendiatinnen und Stipendiaten einem Publikum aus Freunden und Förderern vorgestellt. Das letzte Konzert in dieser Reihe fand vor der Pandemie, im Februar 2020, statt; nun wird die Tradition wieder fortgesetzt, teilt der Verein mit.

Die 18 Musiker im Alter zwischen 17 und 25 Jahren stammen aus verschiedenen Ländern. Drei sind noch Schüler am Musikgymnasium Schloss Belvedere; die übrigen 15 studieren an der Hochschule für Musik Franz Liszt. Zusammen haben sie ein Programm mit Werken aus verschiedenen Epochen zusammengestellt und moderieren selbst das Konzert. So hat das Publikum die Möglichkeit, die „Neuen“ nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich kennenzulernen.

Seit 13 Jahren arbeiten die Mitglieder des Vereins ehrenamtlich, um durchschnittlich 80 Konzerte pro Jahr in sozialen Einrichtungen zu organisieren, die von den geförderten Musikerinnen und Musikern gespielt werden. Dieser Arbeit liege der Gedanke des Gründervaters Yehudi Menuhin zugrunde, dass Musik verbindet, Grenzen überwindet und für alle Menschen zugänglich sein sollte.

Um Platzreservierungen gegen eine Spende von 10 Euro unter kontakt@livemusicnow-weimar.de wird gebeten. Reservierte Karten und eventuelle Restkarten sind an der Tageskasse im Foyer des Russischen Hofs ab 14 Uhr am Konzerttag abzuholen.