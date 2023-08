Weimar. Ab kommendem Montag wird die Washingtonstraße in Weimar vollgesperrt.

Die Washingtonstraße wird auf Höhe Hausnummer 26 in der kommenden Woche vollgesperrt. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Nötig mache die Sperrung ein Abwasser-Hausanschluss, heißt es. Bereits am Montag, 7. August soll die Washingtonstraße damit zu einer Sackgasse werden. Beendet wird die Sperrung am Samstag, 12. August. Die Zufahrt bis zur Baustelle sei aber auch während der Baumaßnahme weiterhin frei.