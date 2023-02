Weimarer Wegweiser von Kindern für Kinder

Weimar. Eine neue Mitmach-Broschüre erläutert dem hiesigen Nachwuchs die Arbeit der Weimarer Stadtverwaltung.

Wie funktioniert eigentlich Stadt? Mit dieser Frage haben sich in den vergangenen zwölf Monaten Kinder von 8 bis 12 Jahren in Weimars Kinderbüro beschäftigt. Idee war es, zur Neueröffnung des sanierten historischen Rathauses am Markt Informationen von Kindern für Kinder zu erarbeiten.

Zu einer ersten Beteiligungswerkstatt hatte die Kinder- und Jugendbeauftragte Sina Solaß in den Winterferien 2022 eingeladen. Schnell wurde klar, dass die Kinder jede Menge Fragen zum Rathaus, der Stadtverwaltung und auch dazu haben, was in der Stadt für den Nachwuchs getan wird. Die Teilnehmenden wählten aus, welche Ämter für sie besonders interessant sind. Mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder den Amtsleiterinnen und Amtsleitern führten sie anschließend Interviews. Dazu haben sich die Kinder Fragen ausgedacht, Notizen gemacht, Bilder gemalt und Spiele erfunden, um anderen Kindern die Arbeit der Stadtverwaltung näherzubringen.

Die Neugier der Kinder war schnell geweckt, und so wurde im wöchentlichen Mitmach-Café und in den Herbstferien weitergearbeitet. Entstanden ist ein umfangreiches Mitmach-Heft. Vorgestellt werden darin das Rathaus, der Stadtrat, die Arbeit des Oberbürgermeisters, des Bürgermeisters und der Beigeordneten sowie 16 Ämter. Außerdem gibt es Hinweise dazu, welche Kinderrechte die jeweiligen Ämter umsetzen. Die Mädchen und Jungen haben unter anderem herausgefunden, was das Amt für Wirtschaft und Märkte mit Kindern zu tun hat, was das Gesundheitsamt außer Corona noch so macht, wer Spielplätze plant oder wie Weimar in der Zukunft aussehen wird.

Heft gibt es kostenfrei im Rathaus und im Kinderbüro

Alle Zeichnungen, Rätsel und Ideen stammen von den Kindern. Grafikerin Diana Griesbach hat sie bei der Gestaltung unterstützt. Das Heft ist ab sofort im Rathaus und im Kinderbüro kostenfrei erhältlich. Es eignet sich insbesondere für Grundschüler. Da nicht alle Informationen ins Heft gepasst haben, gibt es ab März regelmäßig weiteres Material auf der jungen Seite im Rathauskurier. Hier werden die Ansprechpersonen für Kinder aus den jeweiligen Ämtern vorgestellt. Die Fotos können ausgeschnitten und ins Heft geklebt werden. Die Kinder im Mitmach-Café haben auch schon eine neue Idee. Sie möchten Material zum Thema Hobbys und Freizeitangebote in Weimar für andere Kinder erstellen. Interessierte ab 8 Jahre sind eingeladen, mitzumachen. Die Treffen finden donnerstags von 15.30 bis 17 Uhr im Kinderbüro im Mon Ami statt.