Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimarer Weihnacht eröffnet

Weimar. Auf dem Markt in der Kulturstadt ist am Dienstagnachmittag die Weimarer Weihnacht eröffnet worden. Mit sechs Wochen Marktzeit ist der Weihnachtsmarkt an der Ilm erneut der längste in Thüringen. Die Stände auf dem Markt und auf dem Theaterplatz schließen erst am 5. Januar 2020.

Das zentrale Symbol des Weihnachtsmarktes ist eine 16 Meter hohe Tanne. Sie steht an jener Stelle, wo der Hofbuchhändler Hoffmann vor 205 Jahren erstmals einen öffentlichen Weihnachtsbaum in Deutschland aufstellte.

Der Marktbereich erstreckt sich vom Nationaltheater durch die Schillerstraße und über den Markt bis hin zum Herderplatz. Hier hat traditionell eine beheizte Glühweinhütte ihren Platz. Der gesamte Markt wird von 85 Markthändlern in 90 Hütten bestritten. Kulinarisch reicht das Angebot von Thüringer bis zu internationalen Spezialitäten aus Frankreich, Ungarn, Österreich und Georgien. Neben den Glühweinhütten gibt es 50 Verkaufsstände mit weihnachtlichem Angebot wie erzgebirgische Volkskunst, Lauschaer Glas, Keramik und andere Geschenkartikel. Auch auf einige Neuzugänge können sich die Weimarer freuen.

Zu den größten Anziehungspunkten des Marktes gehört die Eisbahn auf dem Theaterplatz.