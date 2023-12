Durch das Feuer in einem Reihenhaus in Gelmeroda wurde auch ein Nachbargebäude in Mitleidenschaft gezogen.

Brand in Gelmeroda Weimarer Wohnstätte will Brandopfer mit Wohnung unterstützen

Gelmeroda Junges Paar mit Baby, das sein Zuhause verloren hat, soll schnell Wohnraum erhalten

Die vom Brand in der Nacht zu Samstag betroffene junge Familie aus Gelmeroda hat von der Wohnstätte die Exposés für drei Wohnungen aus ihrem Bestand erhalten. Das berichtete am Dienstag Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos). Zurzeit sind das Paar und sein zehn Wochen altes Baby in einer Notwohnung untergebracht, weil ihr Reihenhaus nicht mehr bewohnbar ist und auch nach Informationen von Peter Kleine voraussichtlich abgerissen werden muss. Bei der Stadt würden viele Hilfsangebote eingehen, die von der Verwaltung koordiniert würden. Ansprechpartnerin in Gelmeroda sei Ortsteilbürgermeisterin Veronika Majewski. Über das Brandhaus hinaus sei auch das eine angrenzende Gebäude wegen Schäden durch das Feuer und die Löscharbeiten derzeit nicht bewohnbar.