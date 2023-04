Weimarer Wohnzimmerkirche: Fast wie Treffen mit Freunden auf der Couch

Weimar. Die evangelische Kirchengemeinde ruft dazu alle Neugierigen an diesem Freitag in die Alte Notenbank in der Steubenstraße.

Zur zweiten Wohnzimmerkirche hat die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Weimar am Freitag, dem 14. April, ab 20.30 Uhr in den Saal der Alten Notenbank (Steubenstraße) eingeladen. Dieses Mal laute das Motto des Abends: Blüten-Regen. „Es geht passend zum Frühlingsbeginn und so kurz nach Ostern darum, wann im Leben Blüte-Zeiten sind – und wann nicht – und was Gott damit zu tun haben kann“, sagte vorab Pfarrerin Teresa Tenbergen.

„Es wird wieder gute Musik und große Fragen, Bier, Brause und Brot, Texte und Gespräche über Gott und die Welt in Wohnzimmeratmosphäre geben“, fügte sie hinzu und beschrieb die Wohnzimmerkirche so: Es sei „ein bisschen wie ein Abend mit guten Freundinnen und Freunden rund um den Couchtisch“.

Das am 10. Februar gestartete Projekt Wohnzimmerkirche der Kirchengemeinde findet in diesem Jahr an insgesamt sechs Abenden an unterschiedlichen Orten und zu verschiedenen Themen in Weimar statt. Es sei eine Art Gottesdienst, für den es kein Vorwissen, „sondern nur ein bisschen Neugierde und Offenheit braucht“, betonte Pfarrerin Teresa Tenbergen.

Weitere Informationen gibt es nach Auskunft der Kirchengemeinde Weimar auf der Webseite unter www.kirchenkreis-weimar.de.