Weimarerin steht im Landesfinale: Tausendfüßler und Roboter

Weimar. Interessierte können auch das Projekt von Sonja Koch und ihren Mitschüler virtuell ansehen.

Am Donnerstag und Freitag gilt es für Sonja Koch: Als einzige Weimarerin vertritt die 17-Jährige die Farben der Stadt beim Landesfinale „Jugend forscht“, das digital ausgetragen wird.

Die Schülerin des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Erfurt mit seinem Spezialschulteil für Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik tritt in der Kategorie Technik an. Sonja Koch stellt mit ihren Mitschülern Jana Opherden (18) und Anton Arnold (18) das Projekt „Was krabbelt da? – Wie der Tausendfüßler den Weg in die Robotik findet“ vor. Damit hatten sie im Regionalfinale den ersten Platz belegt.

Interessierte können die Ausstellung am Freitag, 26. März, ab 10 Uhr, virtuell besuchen.

https://jugendforscht-thueringen.on.expo-x.com/