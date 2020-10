Weimarhalle erhält endlich automatische Türen

An der Weimarhalle, hier vom Unesco-Platz aus, werden unter anderem auf beiden Seiten die mittleren Haupteingangstüren durch automatische ersetzt.

Zwölf automatische Schiebetüren werden künftig die Eingangssituation in der Weimarhalle deutlich verbessern. Ab nächster Woche beginnt der schrittweise Einbau der neuen Flügeltüren. Möglich sind diese Investitionen mit dem über drei Jahre laufenden Förderprogramm des Thüringer Wirtschaftsministeriums, das mit den Eigenmitteln der Stadt Weimar eine Höhe von 2,4 Millionen Euro hat.

Statt der bisher sehr schweren Türen, die mit eigener Muskelkraft zu bewegen waren, sorgen Schiebetüren für einen barrierefreien Eintritt. Anders als geplant, werden keine Motoren für die alten Türen verwendet, sondern wurde eine weniger havarieanfällige Lösung gefunden, die auch die Zustimmung der einst beteiligten Architekten fand.

Ausgewechselt werden jeweils die beiden Haupteingangstüren auf der Nord- und Südseite innen und außen sowie die Türen am Empfang/Bühneneingang und im Seminargebäude. Die Türen sind in ein Oberlicht und den beweglichen Teil geteilt, ähnlich wie bei den jetzigen Schiebetüren im Windfang. Erst mit diesen neuen Türen gilt die Weimarhalle als komplett barrierefrei.

Die Erneuerung der Bedienpulte für die Bühnentechnik ist für Anfang Januar geplant. Der Umbau der Sanitäranlagen schließt sich an und soll Ende März abgeschlossen sein. Auch die Lieferung der neuen Tagungsmöbel erfolge dann.

„Durch die pandemiebedingte deutliche Verringerung unserer Veranstaltungen planen wir alle Bauarbeiten in Abstimmung mit dem zuständigen Hochbauamt in einem engeren Zeitrahmen, um die Bauarbeiten möglichst rasch abschließen zu können“, so Jörg Konrad, technischer Leiter der Weimarhalle.