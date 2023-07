Weimars Blitzer zieht weiter

Weimar. In dieser Straße verrichtet Weimars sogenannte semistationäre Einrichtung in dieser Woche ihre Dienste.

Durch den städtischen Ordnungsdienst wird Weimars Panzerblitzer in dieser Woche einmal mehr umgesetzt. Wie die Stadt mitteilt, wird die sogenannte semistationäre Einrichtung in der 31. Kalenderwoche in der Rainer-Maria-Rilke-Straße aufgestellt. In der vergangenen Woche verrichtete sie ihre Arbeit noch in der Friedensstraße. Kurzfristige Änderungen als Reaktion auf aktuelle Entwicklungen seien indes jederzeit möglich, heißt es von der Stadt Weimar.