Abendlicher Halt am Goetheplatz. Er ist der zentrale Umsteigeplatz für die Busse der Stadtwirtschaft Weimar.

Weimars Busse rollen nach Sonderfahrplan

Nach Sonderfahrplänen sind die Busse der Stadtwirtschaft Weimar Heiligabend unterwegs. Alle Stadtbuslinien verkehren bis 20.30 Uhr nach Samstagsfahrplan. Dann tritt (linienabhängig) eine allgemeine Betriebsruhe ein. Die Details enthält eine Fahrgastinformation an Haltestellen und in den Bussen. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag verkehren alle Busse nach Sonn- und Feiertagsfahrplan.