Weimars Eisbahn am DNT geht in ihre sechste Saison

Wenn am Nachmittag vor dem Cranachhaus Weimars Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet wird, dann wird auf der Eisbahn bereits seit Stunden Hochbetrieb herrschen. Im sechsten Jahr stellt Ronny Schmidts Thüringer Zeltverleih-Zentrum (TZVZ) diesen Anziehungspunkt auf den Theaterplatz.

Dafür hat er den Aufenthaltsbereich an der Eisfläche noch einmal sichtbar aufgewertet. Die Gäste bekommen mehr Aufenthaltsqualität. Der Schlittschuhverleih und das Publikum davor haben mehr Platz, die Schließfächer einen neuen Standort. Über der Hütte des Eisbahnbetreibers wurde ein Zuschauerbereich angeordnet. Der Ausschank erfolgt aus einem seitlich angeordneten und sehr einladend gestalteten neuen Pavillon, den der TZVZ auch selbst betreibt. Dafür hat die Firma auf den Schwibbogen am Markt verzichtet.

Zwölf Zentimeter war die Kunsteisfläche am Montag stark. Am Umfeld hatte der Eisbahnbetreiber aber bis in den Abend mit seinem Team zu tun. Drei weitere Stunden brauchen sie Dienstagvormittag, dann soll alles für „Weimar on Ice“ bereit sein.

Hinter dem Werbespruch steht ein erneut erweitertes Programm. Donnerstags gibt es Livemusik, freitags Eisdisco. Zudem warten Sonderveranstaltungen mit verschiedenen Partnern. Schon am Mittwoch heißt es „Inklusion on Ice“. Dann steht nicht nur der von Stadträtin Petra Seidel über Spenden angeschaffte Eisgleiter jedermann zur Verfügung. Als Highlights warten Kürvorführungen der Special Olympics des ESC Erfurt mit Trainerin Astrid Hentrich.

Für Schulklassen gibt es wieder einen Online-Kalender und ein Formular, über das man sich für zwei Stunden auf der Eisbahn zu ermäßigten Eintritts- und Verleihpreisen anmelden kann.

Die offizielle Eröffnungsparty der Eisbahn findet am Freitag statt. Ab 19 Uhr werden dann auch die modernen Märchenfiguren Eiskönigin Elsa und Schneemann Olaf auf dem Eis sowie DJ Paul Köcher auf weniger glatter Fläche erwartet.

Weimars Eisbahn in Zahlen

Öffnungszeiten

26.11. bis 04.01., montags bis sonntags 10 bis 22 Uhr

Geschlossen am 24./25. Dezember und am 1. Januar

Eisbahnnutzung

Erwachsene 4,00 Euro

Kinder bis 14 Jahre 3,00 Euro

Studenten 3,00 Euro

10er-Karte Erw. 35,00 Euro

10er-Karte Kinder 25,00 Euro

Familienkarte: 2 Erwachsene & bis zu 3 Kinder 11,00 Euro

Verleihgebühren

Schlittschuhe 3,00 Euro

Schulklassen 2,50 Euro

Rollstuhlgleiter 2,00 Euro (für einen guten Zweck)