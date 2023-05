Weimars Evangelisches Kinderhaus Sonnenhügel weiht neuen Spielplatz ein

Gefeiert wird am 6. Mai im Evangelischen Kinderhaus Sonnenhügel.

Weimar. Alle Interessierten sind am Samstag zum Fest in der Bonhoefferstraße willkommen.

Der neue Spielplatz am Evangelischen Kinderhaus Sonnenhügel in Weimar Nord wird am 6. Mai im Rahmen eines großen Festes mit den Kindern und Eltern eingeweiht. Willkommen sind dazu nach Angaben der Diakonie-Stiftung als Trägerin alle ehemaligen Kollegen und Kolleginnen sowie weitere Interessierte.

Nach einem kleinen Anspiel gegen 10 Uhr und der offiziellen Eröffnung des Spielplatzes haben die Kinder und Gäste die Möglichkeit, bis etwa 13 Uhr am bunten Programm teilzuhaben und an der Kaffeetafel ein paar Kleinigkeiten zu sich zu nehmen. Darüber hinaus sind Spiele und Aktionen angekündigt.

Das Kinderhaus in der Bonhoefferstraße 73a steht unter der Leitung von Eileen Kiffner. In großzügigen Räumen mit Kinderspielecken und separaten Räumen für Rollenspiel, Musik und Turnen betreut das Team bis zu 180 Kinder ab Ende des Mutterschutzes bis zur Schuleinführung. Das Haus verfügt über einen großen Naturgarten zum Toben, Klettern und Entdecken. Holzhäuser, Erdhügel, Hecken zum Verstecken und Klettergerüste regen die Kinder zum kreativen Spielen an und würden zugleich die Sinnesentwicklung fördern.