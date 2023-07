Weimars Forschung in voller Blüte

Weimar. Weimars Bauhaus-Uni präsentiert bei ihrer Jahresschau „summaery2023“ vom 13. bis 16. Juli nahezu 200 Studienprojekte.

Mitten im Sommer, wenn die Natur ihre Hoch-Zeit erlebt, steht auch der Campus der Bauhaus-Uni in „voller Blüte“. Es wird gestaltet, gehängt, geräumt, gebaut – alles konzentriert sich auf das Ende der Vorlesungszeit und die Jahresschau „summaery2023“. Unter dem Motto „23:gardens“ findet diese vom 13. bis 16. Juli statt und präsentiert kluge Ideen, praktische Lösungen für den Alltag, weit in die Zukunft blickende Projekte, Performances, Filmvorführungen und Kunstausstellungen. Fast 200 Einzelprojekte und Studienergebnisse sind vier Tage lang auf dem Campus und im Stadtraum zu erleben.

Federführend ist in diesem Jahr die Fakultät Architektur und Urbanistik. Für sie ist das Gartenmotiv vor allem eine Metapher der Weiterentwicklung und damit zusammenhängenden drängenden Fragen der Gegenwart: Wie wollen wir in Zukunft leben, wie wollen wir unsere Umwelt und Umgebungen, unseren „planetaren Garten“ gestalten, pflegen und lebenswert halten? Gedanken dazu und Antworten darauf findet das Publikum an den verschiedenen, teilweise neu zu entdeckenden Orten der Jahresschau.

Alle vier Fakultätensetzen eigene Highlights

Die offizielle Eröffnung findet am Donnerstag, 13. Juli, um 16 Uhr auf dem Campus am Hauptgebäude statt. Danach geht es beim Eröffnungsfest weiter mit DJs und Live-Musik bis spät in die Nacht. Dieser Abend ist auch Auftakt zu vielen Einzelausstellungen, die zeitgleich zu ihren Vernissagen einladen. Die vier Fakultäten bieten wiederum eigene Programm-Highlights an.

Studienergebnisse und Gestaltungsansätze aus architektonischer und stadtplanerischer Sicht bieten über 50 Entwurfs- und Planungsprojekte der Fakultät Architektur und Urbanistik. Die im und ums Hauptgebäude ausgestellten Projekte spannen einen großen inhaltlichen Bogen. Auch die Standorte, mit denen sich die Studierenden im vergangenen Studienjahr auseinandergesetzt haben, sind breitgefächert: von Weimar über Thüringen und Deutschland bis hin zu europäischen Metropolen und Orten in Südamerika und Afrika.

An der Fakultät Bauingenieurwesen sprießen Ideen für eine grüne, lebenswerte Zukunft: „Erneuern statt abreißen“ lautet die Devise der angehenden Ingenieure. Im Fokus stehen daher natürliche Baustoffe, die lokal erzeugt und recycelt werden können. Tipp für alle Neugierigen: Am Freitag, 14. Juli, können sie erfahren, wie nachwachsende Rohstoffe die Bauindustrie revolutionieren. Ob Stroh, Bambus, Holz oder (Ab-)Wasser – bei der „Science Mile Q3“ können von 13 bis 18 Uhr ausgewählte, sonst nicht öffentlich zugängliche Labore in der Coudraystraße erkundet werden.

Im Fachbereich Medieninformatik öffnen sich am Freitag ab 17 Uhr die Türen zur Open Lab Night. In diesem Jahr wird es bauhausmäßig interdisziplinär, denn parallel zu virtuellen Realitäten, studentisch programmierten Computerspielen und Datensicherheitsprojekten zeigen Wissenschaftler und Künstler im Labor „bauhaus.medien.bühne“ ihre Forschung zu „monströsen Maschinen“ und fordern Besucher dazu auf, den „Wald und seine Medien“ zu entdecken. Im Projekt „Homo Oeconomicus trifft das Metaverse“ können sich Gäste der Fachbereiche Medienmanagement und Medieninformatik in die virtuelle Realität begeben, um herauszufinden, wie sich ihr eigenes und das menschliche Entscheidungsverhalten generell im Metaverse verändert. Interaktiv wird es auch bei einem Projekt von Studierenden an der Professur Human-Computer Interaction. Sie haben sich mit luftgefüllten 3D-Modellen namens „Inflatables“ auseinandergesetzt und Prototypen entwickelt, die ausprobiert werden können.

Erstmals Kurzfilm-Open-Airauf dem Theaterplatz

An der Fakultät Kunst und Gestaltung sollten die Gäste nicht die Ausstellung der Abschlussarbeiten aus dem Produktdesign verpassen. Unter dem Titel „Move On“ stellen die Absolventen ihre Bachelor- und Masterergebnisse im Van-de-Velde-Bau aus. Für herausragende künstlerische und gestalterische Abschlussarbeiten wird am Freitagabend der Lyonel-Kunstpreis verliehen. Am Abend darauf kommen ab Einbruch der Dunkelheit Kurzfilmliebhaber auf ihre Kosten. Das „Summer Reel“ zeigt zum ersten Mal auf dem Theaterplatz open air filmische Arbeiten von Studierenden. Studierende der Freien Kunst und der Visuellen Kommunikation stellen in der Marienstraße 14 aus. Auch jenseits von Campus und Stadtzentrum werden wieder ungewöhnliche Orte bespielt: etwa die KET-Halle und das ehemalige EOW-Gelände in Oberweimar.