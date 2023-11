Die Jakobskirche in Weimar.

Weimars Inner Wheel Club lädt zu Benefizkonzert

Weimar. Einnahmen kommen dem Weimarer Musikprojekt für Kinder und Jugendliche und für Menschen mit geistiger Behinderung zugute.

Der Inner Wheel Club Weimar lädt am Sonntag, 3. Dezember, 16 Uhr, zu seinem traditionellen Benefizkonzert in die Jakobskirche. Kirchenmusikdirektor Martin Meier aus Jena und der Chor der Louis-Fürnberg-Grundschule spielen und singen Adventsmusik. Die Einnahmen kommen dem Weimarer Musikprojekt für Kinder und Jugendliche und für Menschen mit geistiger Behinderung zugute.

Karten für 10 Euro gibt es am Kirchenladen am Herderplatz oder unter info@iwc-weimar.de